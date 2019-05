Schönefeld. Wegen eines verdächtigen Koffers ist das Terminal D am Flughafen Schönefeld (Dahme-Spreewald) am Samstagmorgen für knapp drei Stunden gesperrt worden. Der herrenlose Koffer sei vor dem Terminal entdeckt, der Bereich nach Eingang der Meldung kurz nach 5 Uhr weiträumig abgesperrt worden, teilte die Bundespolizei mit. Bei der Untersuchung des Gepäckstücks hätten Sprengstoffexperten jedoch nur Wäsche gefunden. Das Terminal wurde gegen 8 Uhr wieder freigegeben. Der Flugverkehr sei nicht eingeschränkt gewesen. dpa/nd

