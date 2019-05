Wusterhausen. Ein automatisiert fahrender Kleinbus soll ab 2019 in Wusterhausen/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) getestet werden. Wie das Verkehrsministerium ankündigte, soll das Elektrofanzeug im Stundentakt als Zubringer im öffentlichen Personenverkehr eingesetzt werden. Man wolle untersuchen, wie automatisierter Verkehr in ländlichen Regionen funktioniert. Vorerst ist ein Operator an Bord, der das Fahrzeug bei Bedarf von Hand steuern kann. dpa/nd