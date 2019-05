EU-Ratspräsident übt Kritik an Position Frankreichs

Brüssel. Deutschland, Frankreich und die Niederlande haben wegen des Brexit eine schnelle Vertiefung der EU-Kapitalmarktunion gefordert. »Es ist lebenswichtig für die Union, ihre Möglichkeiten zu stärken, Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu finanzieren«, erklärten die Finanzminister der drei Länder in einem am Freitag veröffentlichten Schreiben. Sie wollen deshalb eine Expertengruppe einsetzen, die schon nach dem Sommer einen Abschlussbericht vorlegen soll. Mit dem Brexit befände sich mit London Europas wichtigstes Finanzzentrum außerhalb der EU, schreiben die Finanzminister Olaf Scholz, Bruno Le Maire aus Frankreich und Wopke Hoekstra aus den Niederlanden. AFP/nd

