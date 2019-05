Die aktuellen Kämpfe in Libyen stellen alle bisherigen Allianzen auf die Probe

Paris. Eine Woche vor der Europawahl hat der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire die USA scharf angegriffen. «Die Vereinigten Staaten wollen heute zum ersten Mal seit 1945, dass das europäische Projekt verschwindet und schwächer wird», sagte er am Sonntag im Sender BFMTV. «Die Vereinigten Staaten mögen nur ein schwaches und gespaltenes Europa.» Zuvor hatte der frühere Chefberater des US-Präsidenten Donald Trump, Steve Bannon, die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen als eine Heldin der Gegenwart bezeichnet. Bannon sagte der französischen Sonntagszeitung «Le Journal du Dimanche», er erwarte, dass die Chefin der Partei Rassemblement National (RN/früher Front National) letztlich gewinnen werde, da sie die Widerstandsfähigste sei. Le Pen ist die Erzrivalin von Staatschef Emmanuel Macron. dpa/nd

