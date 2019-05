Die Internationale Luft- und Raumfahrtschau ILA in Selchow am Rande des BER-Flughafengeländes hat voraussichtlich eine Zukunft über 2020 hinaus. Berlin und Brandenburg haben sich grundlegend darüber geeinigt, die zu erwartenden Verluste künftig gemeinsam zu tragen. »Nach unserem Kenntnisstand haben sich Berlin und Brandenburg auf einen Letter of Intent verständigt«, sagte Volker Thum, der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI). Das Ausstellungsgelände in Selchow will die Flughafengesellschaft für den Flughafen BER erwerben. tm