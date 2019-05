Potsdam. Brandenburg erhält bis 2022 rund 165 Millionen Euro aus dem Gute-Kita-Gesetz des Bundes. Damit sollen unter anderem eine Ausweitung der Beitragsfreiheit für Geringverdienende und längere Betreuungszeiten finanziert werden, teilte die Staatskanzlei am Montag mit. Der Vertrag zur Umsetzung des Gesetzes in Brandenburg soll am Freitag von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (beide SPD) in Potsdam unterzeichnet werden. Die Vereinbarung ist den Angaben zufolge der dritte Vertrag zwischen dem Bund und einem Bundesland zur Umsetzung des Gesetzes. Bundesweit sollen rund 5,5 Milliarden Euro Bundesmittel zur Verbesserung der Kita-Qualität zur Verfügung gestellt werden. Das Gesetz ist Anfang des Jahres in Kraft getreten. epd/nd