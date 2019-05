Potsdam. Die Polizei fasste am Montag zwischen den Potsdamer Bahnhöfen Griebnitzsee und Babelsberg drei Kabeldiebe. Zivilfahnder beobachteten am frühen Morgen, wie das Trio an den Gleisen hantierte und Gegenstände in ein angrenzendes Waldgebiet zog, wie die Polizei berichtete. Als sich ein Polizeihubschrauber näherte, flüchteten die Männer, konnten aber wenig später festgenommen werden. Insgesamt entwendeten die Diebe etwa 140 Meter S-Bahnrückleiterkabel. dpa/nd