Selenskyjs erster Streich: Kaum im Amt, löst der neue ukrainische Präsident das Parlament auf. Foto: Reuters/Valentyn Ogirenko

Kiew. Der neue ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in seiner ersten Amtshandlung das Parlament aufgelöst. Neuwahlen könne es schon in zwei Monaten geben, sagte der 41-Jährige am Montag in seiner Antrittsrede vor den Abgeordneten und internationalen Gästen in Kiew. Ob Selenskyj allerdings befugt ist, diesen Prozess einzuleiten, ist juristisch umstritten.

Zu seiner ersten Priorität erklärte der neue Präsident ein Ende des Konflikts in der Ostukraine. »Unsere erste Aufgabe ist eine Waffenruhe im Donbass«, sagte Se...