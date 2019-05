Potsdam. Weil er den Landtag um Fahrtkosten in Höhe von 72 000 Euro betrogen haben soll, muss sich der frühere Landtagsabgeordnete der Linksfraktion Torsten Krause vor dem Amtsgericht Potsdam verantworten. Die Hauptverhandlung beginne am 25. Oktober, teilte ein Sprecher am Dienstag mit. Es seien fünf Verhandlungstage angesetzt. Das Amtsgericht hatte einen Strafbefehl gegen Krause, einst Büroleiter der später zurückgetretenen Sozialministerin Diana Golze (LINKE), wegen Betrugs mit Steuergeldern erlassen. Der Strafbefehl lautete auf zehn Monate Freiheitsstrafe zur Bewährung. Zudem hatte das Gericht die Einziehung der Fahrkosten angeordnet, die Krause sich vom Landtag durch Angabe eines falschen Wohnsitzes in Lychen (Uckemark) erschlichen haben soll. Dagegen hatte Krause Einspruch eingelegt. dpa/nd