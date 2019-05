Potsdam. 417 Städte und Gemeinden gibt es im Land Brandenburg. Doch welche Aufgaben haben sie eigentlich, was davon sind Pflicht- und was freiwillige Aufgaben? Und wo nehmen die Kommunen das Geld dafür her? Antworten auf derlei Fragen gibt die Broschüre »Kommunalfinanzen? Was ist das denn?«. Im Comicstil erklärt das in der Kinderleicht-Reihe des Finanzministeriums erscheinende Heft, was man über Städte, Gemeinden und Landkreise wissen sollte. Vor der Kommunalwahl am 26. Mai hat das M...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie bereits ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.