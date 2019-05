Gleich in mehreren ostdeutschen Städten will die AfD den 1. Mai als Startschuss für den anlaufenden Landtagswahlkampf nutzen

Berlin. Die AfD hat ihre für den 26. Mai geplante zentrale Wahlparty in Berlin abgesagt. Dort wollten Spitzenpolitiker der Alternative für Deutschland die Ergebnisse der Europa- und der Bremen-Wahl kommentieren. Als Teilnehmer waren die Parteichefs Jörg Meuthen und Alexander Gauland sowie Bremens AfD-Spitzenkandidat Frank Magnitz vorgesehen. Laut AfD wurden die Betreiberin des Veranstaltungssaals, Angehörige, Nachbarn und Mitarbeiter bedroht. Die Polizei teilte mit, eine Anzeige wegen Bedrohung sei eingegangen. Ein Mitarbeiter des Lokals bestätigte, dass die Feier dort nicht stattfindet. Meuthen empörte sich: »Der Gesinnungsterror nimmt in Deutschland immer extremere Formen an.« dpa/nd

Feste in Sachsen können nicht wie geplant stattfinden

