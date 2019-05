Canberra. In Australien kann das Mitte-Rechts-Bündnis von Premier Scott Morrison im neuen Parlament mit einer eigenen Mehrheit weiterregieren. Nach ihrem Erfolg bei der Wahl am Samstag haben Liberale und Nationale Partei im Parlament mindestens 76 von 151 Mandaten sicher, so die Wahlkommission am Dienstag in Canberra nach Auszählung weiterer Stimmen. Damit ist die Mehrheit, um allein eine Regierung bilden zu können, erreicht. dpa/nd