In Marzahn-Hellersdorf gibt es: bezahlbaren Wohnraum, viel Grün und gute Arbeitsplätze. Mit diesen Qualitäten will der Bezirk im Nordosten Berlins im 40. Jahr seines Bestehens auf sich als attraktiven Ort zum Leben und Arbeiten aufmerksam machen.

Gelingen soll die Werbekampagne mit der Image-Broschüre »40 Jahre Marzahn-Hellersdorf - Berlins beste Aussichten«. Das Bezirksamt hat sie in Zusammenarbeit mit der apercu Verlagsgesellschaft mbH erarbeitet. »Die 96 Seiten starke Jubiläumsbroschüre stellt unseren Bezirk vor und erzählt mit interessanten Beiträgen Geschichten, die Marzahn-Hellersdorf einzigartig machen«, sagte Bezirksbürgermeisterin Dagmar Pohle (LINKE) bei der Vorstellung der Festschrift am Dienstag im Rathaus am Alice-Salomon-Platz.

Nach dem rasanten Beginn des jüngsten Berliner Bezirks im Jahr 1979 und dem zwischenzeitlichen Schrumpfen stehen heute wieder alle Zeichen auf Wachstum, sagte Pohle. »In keinem anderen Be...