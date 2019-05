Bethesda. Fertiggerichte verleiten Menschen dazu, mehr zu essen. Das belegten US-Forscher mit einem Experiment. Sie teilten 20 gesunde Freiwillige in einem Labor in zwei Gruppen ein. Die einen bekamen jeden Tag drei Mahlzeiten plus Snacks, die aus stark verarbeiteten Lebensmitteln bestanden. Die anderen erhielten genauso viele Mahlzeiten mit unverarbeiteten Lebensmitteln. Beiden Gruppen wurden jeden Tag die gleichen Kalorienmengen angeboten. Nach den zwei Wochen hatten die Fast-Food-Teilnehmer im Durchschnitt ein knappes Kilogramm zu-, die mit den nicht verarbeiteten Lebensmitteln in gleichem Maß abgenommen. dpa/nd