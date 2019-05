München. Der Kindergarten wird in München kostenlos: Bayerns Landeshauptstadt führt ab September eine weitgehende Gebührenfreiheit für Drei- bis Sechsjährige in der Kindertagesbetreuung ein. Die Regelung gilt nicht nur für alle städtischen Kindergärten und Häuser, sondern auch für Kindergärten anderer Träger sowie Eltern-Kind-Initiativen, sofern diese an speziellen Fördermodellen teilnehmen. Darüber hinaus werden Krippe, Tagesheim und Hort bis zum Jahreseinkommen der Eltern von 50 000 Euro kostenfrei. Wer mehr verdient, zahlt deutlich reduzierte Beiträge, so das Referat für Bildung und Sport. dpa/nd