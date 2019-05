Moskau. Im Konflikt zwischen Iran und den USA hat Russland vor einer Eskalation gewarnt. Viel hänge von den Europäern und ihrer Fähigkeit ab, angemessen auf die Bedenken Irans zu reagieren, teilte das Außenministerium am Dienstagabend in Moskau mit. Es sollten die Voraussetzungen geschaffen werden, damit die Handelsbeziehungen mit Iran erhalten blieben. Das bekräftigte auch Präsident Wladimir Putin bei einem Telefonat am Abend mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Kanzlerin Angela Merkel. dpa/nd