Tunis. Ein seit Ende März in Tunesien inhaftierter UN-Experte ist wieder auf freiem Fuß. Wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte, wurde der Deutsch-Tunesier Moncef Kartas auf Kaution freigelassen. Allerdings droht ihm weiterhin ein Gerichtsprozess.

Kartas war bei seiner Ankunft in Tunis am 26. März festgenommen worden. Nach Angaben eines Sprechers der Staatsanwaltschaft wird ihm »inoffizielles Sammeln von Informationen mit Terrorismusbezug« vorgeworfen, was ein »gefährliches Verbrechen« darstelle. Kartas war in das Land gereist, um dort im Auftrag der Vereinten Nationen zur Verletzung eines gegen Libyen verhängten Waffenembargos zu ermitteln. Das Auswärtige Amt in Berlin begrüßte Kartas’ Freilassung. AFP/nd