Jokha al-Harthi erhielt den Man Booker Prize 2019. Foto: AFP/ Isabel INFANTES

Oman ist ein Land im Wandel. Seit der Entdeckung enormer Ölvorkommen in den 1960er Jahren und dem Sturz des ultrareligiösen Sultans Said ibn Tamur durch seinen Sohn Sultan Qaboos ibn Said wurde das Land rasch in die industrialisierte Welt katapultiert. Doch trotz der vorangetriebenen Öffnung nach außen sind die sozialen Strukturen der Familien oft der Veränderung gegenüber verschlossen.

Darüber schreibt die omanische Autorin Jokha al-Harthi in ihrem Roman »Celestial Bodies« - »Himmelskörper« - und wurde infolgedessen als erste arabischsprachige Autorin mit dem Literaturpreis Man Booker...