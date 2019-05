Was soll das sein

Schwerin. Eineinhalb Wochen nach dem Trauerstaatsakt für die gestorbene Schweriner Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider geht die AfD-Landtagsfraktion rechtlich gegen ihren Ausschluss vor. Sie reichte Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Landtagsdirektor Armin Tebben ein. Wie ein Parlamentssprecher sagte, ging die Beschwerde am Donnerstag im Büro von Landtagspräsidentin Birgit Hesse. Beim Staatsakt mit rund 500 Gästen am 13. Mai in Neubrandenburg war die AfD als einzige Fraktion nicht vertreten. Der »Schweriner Volkszeitung« zufolge hatte die Familie Bretschneiders darum gebeten, dass AfD-Mitglieder fernbleiben. Nach Ansicht der AfD-Fraktion hat Tebben, der als enger Vertrauter Bretschneiders galt, allein entschieden, die AfD nicht einzuladen. dpa/nd