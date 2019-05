Washington. Die US-Armee errichtet an der Grenze zu Mexiko Zeltlager zur Unterbringung illegaler Einwanderer. Die Zelte sollten von Soldaten aufgebaut, aber von der Heimatsicherheitsbehörde (DHS) betrieben werden, erklärte das Verteidigungsministerium am Mittwoch in Washington. Das DHS habe das Militär zuvor darum gebeten, Zelte für »mindestens 7500 erwachsene Einwanderer« zur Verfügung zu stellen. Entstehen sollen die Lager in den Bundesstaaten Arizona und Texas. Seit Oktober wurden an der US-Grenze zu Mexiko rund eine halbe Million Einwanderer aus Zentralamerika festgenommen. AFP/nd