Bogotá. Angesichts der massiven Auswanderung aus dem Venezuela hat das Nachbarland Kolumbien um internationale Hilfe im Umgang mit den Flüchtlingen gebeten. »Heute sind 1,29 Millionen Venezolaner in unserem Land«, sagte der kolumbianische Außenminister Carlos Holmes Trujillo am Mittwoch. »Mehr internationale Hilfe ist dringend nötig, weil die Migration immer weiter zunimmt und damit auch der Bedarf an Ressourcen.« Jeden Tag kämen 2500 Venezolaner neu in das Nachbarland. dpa/nd