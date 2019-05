Jakarta. In Indonesiens Hauptstadt Jakarta ist es am Donnerstag zu neuen Protesten gegen die Wiederwahl von Präsident Joko Widodo gekommen. Anhänger des unterlegenen Kandidaten Prabowo Suhianto zündeten Autos an. Die Sicherheitskräfte setzten Tränengas und Wasserwerfer ein. Prabowo wirft der Regierung vor, die Wahlen manipuliert zu haben.