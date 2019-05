Etliche Schulen sind noch nicht auf die Einführung des kostenlosen Mittagessens für alle Grundschüler ab 1. August vorbereitet. Wie Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus sagte, werde es in den meisten Schulen keine Probleme geben, in anderen müsse es aber Umstrukturierungen etwa im Rahmen von Zeitplänen geben. In einigen Schulen stünden größere Umbaumaßnahmen an. Rot-Rot-Grün hatte das Vorhaben im April beschlossen. dpa/nd