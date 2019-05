Hat jahrzehntelange Übung im Abschiedswinken: die Queen Foto: Alamy

Berlin. 13 Premierminister hat die Queen schon gehen sehen, seit sie 1952 den Thron bestieg. Bald wird Nummer 14 folgen - und zwar vorzeitig. Theresa Mays Tage im Amt sind gezählt, da waren sich die Kommentatoren am Mittwochabend einig. Zuvor war eine von Mays engsten Vertrauen - Andrea Leadsom, Vorsitzende des britischen Unterhauses - zurückgetreten. Grund für Leadsoms Rückzug war Mays wahrscheinlich letzter Versuch gewesen, doch noch so etwas wie einen Brexit-Deal zustande zu kriegen. Die Premierministerin hatte angekündigt, am Freitag im Parlament einen »neuen Brexit-Deal« vorzulegen, mit dem sie auf die Kritiker ihres bisherigen, mit der EU ausgehandelten Austrittsabkommen zugehen wolle. Doch die Reaktionen waren vernichtend: Sowohl ...