Fahrspur durch eine Salzwüste in den argentinischen Anden. Salzseen in den Hochebenen Südamerikas enthalten die größten bekannten Lithiumvorkommen. Foto: AFP/Evaristo Sa

Elektrofahrzeuge sind auf dem Vormarsch. In Deutschland allerdings sind es zumeist Elektrofahrräder und elektrische Motorroller. Nach Elektroautos muss man noch immer suchen. Nur 83 000 der derzeit 57,3 Millionen in Deutschland zugelassenen Autos sind elektrisch. Das einst verkündete Ziel der Bundesregierung, im Interesse des Klimaschutzes bis 2020 eine Million Elektroautos auf deutsche Straßen zu bringen, ist nicht mehr zu realisieren. Anderswo - in Norwegen oder China etwa - geht es schneller voran. Doch schon angesichts der weltweit noch überschaubaren Produktion an Elektrofahrzeugen warnte kürzlich ein Manager des Elektroauto-Pioniers Tesla vor einer Verknappung der Rohstoffe für Batterien.

Das sind bei den heute dominierenden Batteriesystemen im Wesentlichen das Leichtmetall Lithium, das Kohlenstoffmineral Grafit sowie die Übergangsmetalle Kobalt, Nickel und Mangan. Während die ersten wiederaufladbaren Lithiumionen-Batterien ...