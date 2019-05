Foto: AFP/Isabel Infantes

Am Ende kamen die Tränen. Und es waren keine Tränen der Erleichterung: Theresa May, Premierministerin des Vereinigten Königreichs, gab am Freitagvormittag vor der Downing Street Nr. 10 ihren Rücktritt zum 7. Juni bekannt - als Regierungschefin und als Vorsitzende der Tories. Sie geht diesen Schritt nicht freiwillig, sondern unter Druck der eigenen Partei. Das wurde in dem Statement der 62-Jährigen deutlich, in dem sie die Abgeordneten des Unterhauses - und auch di...