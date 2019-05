Foto: dpa/Kay Nietfeld

Update 17:09 Uhr: ÖVP großer Gewinn in Österreich

Aus Österreich liegen mit der Schließung der Wahllokale um 17 Uhr die ersten Zahlen vor. Laut einer ORF-Trendprognose ist die regierende ÖVP der große Gewinner dieser Europawahl. Laut Prognose erreicht die Partei von Kanzler Sebastian Kurz 34,5 Prozent und kann damit um 7,5 Prozentpunkte im Vergleich zur Abstimmung vor fünf Jahren zulegen. Trotz des Skandals um Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache verliert die extrem Rechte FPÖ im Vergleich zu 2014 nur leicht und kommt auf 17,5 Prozent (-2,2). Schaut man allerdings auf die letzten Umfragen kurz vor der Wahl und dem Skandal, hat die Partei deutlich eingebüßt. Umfragen hatte sie im April noch bei bis zu 25 Prozent gesehen.

Die sozialdemokratische SPÖ kann ihr Ergebnis von 2014 halten und erreicht 23,5 Prozent (-0,5). Die Grünen kommen laut Prognose auf 13,5 Prozent (-1,0), die neoliberalen Neos auf 8,0 prozent (-0,1), die KPÖ auf 1,0 Prozent.

Update 16:46 Uhr: Lange Wartezeiten für Auslandsrumänen

Egal ob Bochum oder Berlin, Hamburg, Nürnberg oder in London, Brüssel und Turin: Vor allem vor rumänischen Botschaften gibt es am Nachmittag lange Schlangen von Wählern, die ihre Stimmen abgeben wollen und das offenbar nicht können. Allein in Köln würden »mindestens 1000 Wahlberechtigte« seit Stunden warten und hätten »kaum noch Hoffnung, heute noch wählen zu dürfen«, berichtet Monitor-Moderator Georg Restle.

Laut des Investigativjournalisten ist der Grund überall in Europa dafür offenbar »viel zu wenig Personal«. Er vermutet, die von der sozialdemokratischen PSD geführte Regierung wolle so die im Ausland lebenden Rumänen davon abhalten, sich an der Wahl und einem gleichzeitig stattfinden Referendum über Korruptionsbekämpfung zu beteiligen. Die Auslandsrumänen hatten bei vergangenen Wahlen mehrheitlich gegen die mit zahlreichen Korruptionsaffären kämpfende PSD gestimmt.

Update 16:21 Uhr: #TwitternWie18Uhr

Zum Wahltag gehört auch immer politische Folklore. Zuerst wurden die sozialen Netzwerke heute morgen so sehr mit Wahlaufrufen der Nutzer geflutet, dass Titanic-Redakteur Moritz Hürtgen schon scherzhaft von einer »Wahlaufrufbeteiligung« von »99 Prozent« sprach. Nun machen sich satirisch Gesinnte auf Twitter über die zu erwartenden Floskeln lustig, die Politiker ab 18 Uhr in die Mikrofone sagen werden, wenn die ersten Hochrechnungen kommen.

Twitter-Nutzer amüsieren sich unter dem Hashtag #TwitternWie18Uhr über die erwarteten Floskeln vom »klaren Auftrag«, dem »vollsten Vertrauen« oder die demütige Standardselbstkritik des »schonungslosen Aufarbeitens«. Immer wieder gibt es auch den Bezug zum YouTuber Rezo und seine Kritik an der Klimaschutzpolitik der CDU. Die könne ein mögliches schlechteres Abschneiden mit dem Wirken des YouTube-Kritikers entschuldigen, so die Vermutung einiger Twitter-Nutzer.

Update 16:10 Uhr: Höheres Interesse in Deutschland

Bei der Europawahl in Deutschland zeichnet sich ein größeres Interesse ab als vor fünf Jahren. Bis 14.00 Uhr machten nach Angaben des Bundeswahlleiters 29,4 Prozent der Wahlberechtigten von ihrem Stimmrecht Gebrauch. Briefwahlstimmen waren dabei nicht berücksichtigt. Bei der Europawahl 2014 lag die Wahlbeteiligung zum selben Zeitpunkt bei 25,6 Prozent, am Ende betrug sie 48,1 Prozent. Auch in vielen anderen EU-Ländern zeichnet sich eine höhere Wahlbeteiligung ab als 2014.

Update 15:25 Uhr: Keller schließt Wahl Weber nicht aus

Die Spitzenkandidatin der europäischen Grünen, Ska Keller, hält es nicht grundsätzlich für ausgeschlossen, Manfred Weber (CSU) zum EU-Kommissionspräsidenten zu wählen - sollten die Inhalte stimmen. »Wir werden niemanden unterstützen, der nichts tut für Demokratie in Europa«, sagte Keller am Donnerstag in München. Eine zentrale Forderung sei außerdem der Klimaschutz. Bei diesem Thema müsse sich bei Weber aber noch einiges tun. Sie kündigte an, mit allen Parteien reden zu wollen.

Update 15:12 Uhr: Angriff auf LINKEN-Infostand in Halle

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag einen Infostand der Linkspartei zu den Kommunal- und Europawahlen zweimal angegriffen. Kurz nach Mitternacht hätten mehrere Personen versucht, die Parteifahne zu entwenden, was nicht gelang, wie die Polizeiinspektion Halle mitteilte.

Die gleiche Gruppe sei dann aber noch einmal zurückgekommen, um sich die Fahne trotz Gegenwehr zu holen. Bei der Attacke wurden fünf Wahlkämpfer leicht verletzt, einer von ihnen wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Die Suche nach den Tätern blieb trotz Fährtenspürhund erfolglos.

»Ich bin entsetzt über diesen massiven Angriff auf unsere Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer, aufgrund der dabei gerufenen Parolen gehen wir von einem möglicherweise rechtsmotivierten Angriff aus«, betonte die Vorsitzende des Stadtverbandes, Marianne Böttcher.

+++ 427 Millionen Europäer haben die Wahl +++

Brüssel. Mit den Abstimmungen in Deutschland und 20 weiteren EU-Ländern hat am Sonntag der Endspurt der Europawahl begonnen. Rund 427 Millionen Wahlberechtigte aus 28 Ländern waren seit Donnerstag aufgerufen, die 751 Abgeordneten des Europaparlaments neu zu bestimmen. Ab 20.15 Uhr gibt es von der EU erste Prognosen auf Basis von Nachwahlbefragungen. Ergebnisse werden erst veröffentlicht, wenn in Italien als letztem Land um 23.00 Uhr die Wahllokale schließen.

In Deutschland sind die Wahllokale seit 08.00 Uhr und noch bis 18.00 Uhr geöffnet. Rund 64,8 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben - unter ihnen sind knapp vier Millionen Bürger anderer EU-Staaten. EU-weit hatte die Wahl am Donnerstag mit Abstimmungen in Großbritannien und den Niederlanden begonnen.

In vielen EU-Staaten lag die Zahl der Wähler nach ersten Angaben oder Schätzungen über der vor fünf Jahren. In Ungarn hatten um 11.00 Uhr rund 17,2 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, wie die Wahlkommission in Budapest mitteilte. Vor fünf Jahren waren es zur selben Zeit nur 11,5 Prozent gewesen. Auch in Rumänien lag die Wahlbeteiligung nach einer Zwischenbilanz deutlich über der vor fünf Jahren. Sechs Stunden nach Öffnung der Wahllokale hatten bis 12.00 Uhr MESZ 19,75 Prozent der Wähler abgestimmt - 2014 waren es bis zu dieser Uhrzeit nur 12,4 Prozent.

Auch aus Zypern und Kroatien wurden leicht bessere Zwischenstände zur Wahlbeteiligung gemeldet als vor fünf Jahren. In der Republik Zypern gingen bis zum Mittag (11.00 MESZ) der Wahlkommission in Nikosia zufolge 19 Prozent wählen - das war ein Prozentpunkt mehr als vor fünf Jahren zu dieser Zeit. In Kroatien waren es bis 11.30 Uhr 9,9 Prozent - zwei Prozentpunkte mehr als 2014 zur selben Zeit.

In Malta - wo die Wahl ebenfalls schon zu Ende ist, stimmten nach Angaben der Wahlkommission 72,6 Prozent der Wähler ab. Das ist etwas weniger als 2014 (74,8 Prozent).

Wie schneidet die extreme Rechte ab?

In Umfragen lagen die rechtsnationalistischen Parteien unter anderem in Frankreich, Italien und Ungarn vorn. Auch in Großbritannien, das sich wegen der Verschiebung seines EU-Austritts ebenfalls an der Wahl beteiligen musste, dürfte die Brexit-Partei des EU-Gegners Nigel Farage laut Umfragen die meisten Stimmen erhalten.

Italiens Innenminister Matteo Salvini von der extrem rechten Lega und die Französin Marine Le Pen mit ihrer Nationalen Sammlungsbewegung wollen die geplante Allianz »Europa des gesunden Menschenverstandes« im EU-Parlament zur drittstärksten Fraktion machen.

Das erwartete starke Abschneiden der extremen Rechten in einigen Ländern ist allerdings nicht repräsentativ für den gesamten Staatenbund: In Spanien etwa oder Deutschland, in Irland oder den baltischen Staaten wird ein deutlicher Rückhalt für proeuropäische Parteien erwartet. In Deutschland liegt die CDU in den Umfragen vorne, gefolgt von den Grünen. In den Niederlanden konnten die Sozialdemokraten mit ihrem Spitzenkandidaten Frans Timmermans Nachwahlbefragungen zufolge einen Überraschungssieg für sich verbuchen.

Die bislang stärkste Fraktion im EU-Parlament, die Europäische Volkspartei (EVP), deren Spitzenkandidat Manfred Weber (CSU) die Nachfolge von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker antreten will, dürfte den Umfragen zufolge stärkste Fraktion bleiben, gefolgt von der sozialdemokratischen SPE mit ihrem Spitzenkandidaten Timmermans. Beide Fraktionen müssen jedoch mit Verlusten rechnen und dürften damit ihre gemeinsame absolute Mehrheit im Europaparlament verlieren.

Hoffnungen, zur drittstärksten Kraft aufzusteigen, macht sich die liberale Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa (Alde). Nach der Wahl ist eine Fraktion mit der Liste von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem spanischen Mitte-rechts-Bündnis Ciudadanos geplant. Auch die Grünen hoffen, künftig zu einem unerlässlichen Ansprechpartner bei wichtigen Vorhaben zu werden.

Das Europaparlament hat über die Jahre an Vollmachten gewonnen. Zwar kann es selbst keine Gesetzesinitiativen einbringen, doch können ohne die Abgeordneten in den meisten Fällen auch keine Gesetze verabschiedet werden. Jährlich mitbeschließen muss das Parlament auch den rund 160 Milliarden Euro schweren EU-Haushalt. Gleichzeitig ist seit den ersten Europawahlen 1979 die Wahlbeteiligung stetig gesunken - zuletzt lag sie 2014 bei 43 Prozent.

Um 23.15 Uhr veröffentlicht das Europaparlament eine erste Hochrechnung, in die offizielle Endergebnisse und vorläufige Ergebnisse aus den meisten der 28 EU-Staaten einfließen.

Die Wahl stellt auch Weichen für die Neubesetzung wichtiger Posten innerhalb der EU, allen voran das Amt des EU-Kommissionspräsidenten. Anspruch auf den Posten erhebt neben CSU-Mann Weber auch der Niederländer Timmermans. Agenturen/nd