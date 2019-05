Was soll das sein

Tokio. US-Präsident Donald Trump hat bei seinem Staatsbesuch in Japan fairere Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern gefordert. Japan habe jahrelang einen »substanziellen Vorteil« genossen, sagte Trump am Samstag in Tokio. Nach Abschluss eines Handelsabkommens würden die Handelsbeziehungen »ein bisschen fairer«. Die USA und Japan hatten sich im September auf Verhandlungen über eine Neuordnung der Handelsbeziehungen geeinigt. Der US-Präsident hatte wiederholt das »sehr große Defizit« seines Landes im Handel mit Japan angeprangert. Trumps Androhung von Strafzöllen auf Auto-Importe, die auch japanische Hersteller treffen würden, belasten die eigentlich engen Beziehungen der beiden Länder. AFP/nd