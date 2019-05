»Wir sind eine Rebellion«, ruft einer der Demonstranten in die Menschenmenge, die ihm johlend zustimmt. »Wir kämpfen gegen die Adani-Kohlemine - das ist ein Klimakrieg.« Die Stimmung unter den Demonstranten, sich in Sydney versammelt haben, ist kämpferisch. Ja, man sei enttäuscht über den Wahlausgang - so der Tenor der Demo, die am Freitag von der Organisation »Extinction Rebellion« initiiert wurde. Auch Schüler der »Fridays for Future«-Bewegung waren eingeladen. Jetzt müsse man noch lauter werden, meint die Demonstrantin Lucy Verde Roze. »Wir müssen die zerstörerischen Industrien wie die Kohleindustrie anprangern.«

Denn Letztere hat sich diese Woche ungewöhnlich laut zu Wort gemeldet. Bestätigt durch den Wahlsieg der Koalition aus Liberal und National Party, die die Emissionen von 2005 bis 2030 nur um 26 bis 28 Prozent senken wollen - die Sozialdemokraten hätten 45 Prozent anvisiert -, hat das Coal Council öffentlich Forderungen formu...