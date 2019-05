Am ersten Tag der French Open in Paris gab es die erste deutsche Enttäuschung. Die Weltranglistenfünfte Angelique Kerber schied am Sonntag in der ersten Runde gegen die 18-jährige Russin Anastassija Potapowa mit 4:6, 2:6 aus. Sie sei »nach Verletzungen und Krankheit noch nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte«, hieß es. Dafür tritt am Montag Deutschlands Tennis-Nummer 1 bei den Männern, Alexander Zverev, nach seinem in Genf hart erkämpften ersten Saisonsieg gegen den Chilenen Nicolas Jarry voller Hoffnung an. nd/Agenturen

Fotos: imago images/Xinhua, masterpress, ZUMA Press