Die Freude von Energie Cottbus über den dritten Brandenburger Landespokalsieg in Serie fiel wie erwartet gedämpft aus. Nach dem 1:0-Erfolg bei Optik Rathenow mischten sich in den Jubel auch viele Tränen bei Spielern und Fans. Durch den Abstieg aus der 3. Fußball-Liga droht der Zerfall der Mannschaft, die Trainer Claus-Dieter Wollitz in den vergangenen drei Jahren aufgebaut hat. »Alle kämpfen mit den Emotionen, alle kämpfen mit den Tränen und der Enttäuschung, auch ich«, sagte Wollitz. »Wir alle wissen, dass es mit diesem Spiel in dieser Zusammensetzung vorbei sein kann.«

Torjäger Streli Mamba, der in der 53. Minute den Siegtreffer erzielte, wechselt zu Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn. Marcelo de Freitas wird die Lausitz ebenfalls verlassen. Auch Fabio Viteritti und Kevin Weidlich verabschiedeten sich in R...