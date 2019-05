Halle. Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag einen Infostand der LINKEN zu den anstehenden Kommunal- und Europawahlen zweimal angegriffen. Kurz nach Mitternacht hätten mehrere Personen versucht, die Parteifahne zu entwenden, was nicht gelang, wie die Polizei Halle mitteilte. Die gleiche Gruppe sei später zurückgekommen, um sich die Fahne trotz Gegenwehr zu holen. Bei der Attacke wurden fünf Wahlkämpfer leicht verletzt, einer von ihnen wurde im Krankenhaus behandelt. dpa/nd

