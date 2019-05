Berlin. Am Sonntagabend ging die von vielen als schicksalhaft titulierte Wahl zum EU-Parlament zu Ende. Wie prognostiziert, konnten rechte Parteien in vielen Ländern erhebliche Zuwächse verbuchen. Verlierer waren die klassischen konservativen und sozialdemokratischen Parteien. Die offiziellen Ergebnisse wurden jedoch erst nach Schließung der letzten Wahllokale um 23 Uhr in Italien erwartet.

Mehr als 400 Millionen Wahlberechtigte in 28 Staaten waren aufgerufen, die 751 Abgeordneten des Parlaments in Straßburg zu wählen. In den Niederlanden und in Großbritannien wurde bereits am Donnerstag abgestimmt, es folgten am Freitag Irland und Tschechien. In 21 Staaten wurde nur am Sonntag abgestimmt. In Staaten zeich...