Wer ein Jahr lang auf Flüge verzichtet, erhält als Mitarbeiter der Genossenschaft Weiberwirtschaft drei zusätzliche Urlaubstage. Das soll ein Anreiz sein, klimaschonend zu reisen. Der Effekt werde sicher nur symbolisch sein, teilte das Unternehmen mit zehn Beschäftigten am Montag mit. Man hoffe aber, dass das Beispiel Schule mache. Die Weiberwirtschaft eG betreibt einen Gewerbehof als Gründerinnenzentrum in Mitte. dpa/nd

Breiter Konsens gegen antisemitischen Al-Quds-Aufmarsch in Charlottenburg

