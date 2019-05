Foto: dpa/Kay Nietfeld

Die Wahlbeteiligung in Deutschland war so hoch wie lange nicht mehr. 64,4 Prozent bei einer Europawahl, das gab es zuletzt vor vierzig Jahren. Dies deutet auf eine Repolitisierung der Gesellschaft hin.

In den vergangenen Jahren war eine steigende Wahlbeteiligung vor allem darauf zurückzuführen, dass Rechtspopulisten viele Unzufriedene mobilisieren konnten. Bei dieser Wahl ist es der AfD gelungen, diese Leute in ihren Reihen zu halten, was ihr starkes Abschneiden in Teilen Ostdeutschlands zeigt. Aber bundesweit stagniert die Partei - gegenüber der Bundestagswahl von 2017 ist ihr Zuspruch gesunken.

Besonders die Grünen haben bei den Europawahlen hinzugewonnen. Sie konnte nicht unbedingt bei den Politikverdrossenen punkten, sondern bei der jungen Generation. In der Altersgruppe der unter Dreißigjährigen ist sie mit Abstand stärkste Partei. Der Grund dürfte die Angst vor einer Klimakatastrophe sein.

In der Klimapolitik wird den Grünen offenbar mehr Kompetenz zugesprochen, als allen anderen Parteien - was nun auch eine Bürde sein wird. Denn die junge Generation wird Antworten verlangen, die über die Idee eines grünen Wirtschaftswachstums hinausgehen. Das alleine wird nämlich den Klimawandel nicht abwenden können.