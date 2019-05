In Österreich ist eine Regierung zerbrochen, weil zutage trat, was ein jeder ohnehin hätte wissen müssen. Bis zur Neuwahl sollen dort nun Experten anstelle von Amateurfaschisten als Minister regieren. Aber was befähigt Experten überhaupt zu so etwas? Was können sie, womit beschäftigen sie sich, wo sehen sie sich in fünf Jahren? Vielleicht verrät es das Werkzeug der Topjournalisten: eine Presseschau aus der Suchmaschine.

Experten haben jedenfalls die großen Themen drauf: »Experten kritisieren Gesetzesvorhaben zur Genfahndung« (»Tagesspiegel«), die kleinen: »Experten untersuchen Deckeneinsturz« (»Aachener Zeitung«) und die irgendwo dazwischen: »Rückkehr zu G9 in NRW: Experten vermissen Informatik als Pflichtfach« (»RP online«) - und das alles am selben Tag.

Bald sind sie aber schon woanders: »Experten rechnen nach May-Rücktritt mit Pfund-Verlusten« (»FAZ«). Kurz darauf spionieren sie im Kollegenkreis herum: »Experten: Alkohol am Arbeitspl...