Dass der Ex-Kanzlerkandidat nach dem Fraktionsvorsitz schielt, ist einer der Treppenwitze der an ihr Ende kommenden SPD-Geschichte, meint Jana Frielinghaus

Eine Partei, die so etwas und die skurrilen Ratschläge eines Sigmar Gabriel von Steuersenkungen bis Koalieren mit Rechten erdulden muss, ist wirklich nicht zu beneiden. Andererseits hat sie es nicht anders verdient. Denn Gründe für einen Aufstand gegen derlei Irrsinn gäbe es seit vielen Jahren. Allein: Er ist nicht in Sicht.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Am Sonntag sind verschiedene linke Modelle gescheitert, meint Nelli Tügel

Die LINKE muss sich nach dem schlechten Resultat bei der Europawahl an die Spitze der Systemopposition stellen, findet Manfred Sohn

Christian Klemm über ein antisemitisches Relief in Wittenberg

Robert D. Meyer erinnert die CDU an ihre letzte Bundestagswahlkampagne

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!