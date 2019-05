Zu den frühen Erinnerungen von Klaus Vack gehört der Krieg. Geboren 1935, hatte er als Kind »eine fürchterliche Angst vor den Luftangriffen in Offenbach bei Frankfurt«, wie er in einem nd-Interview erzählte. Die Mutter brachte ihn zu Verwandten nach Thüringen, wo ihm ein Onkel, aktiv in der bekennenden Kirche, als wieder Frieden war, erklärte, wer an diesem Krieg schuld war: die Deutschen.

Das hat Klaus Vack tief geprägt. Er engagierte sich zunächst in der hessischen Naturfreundejugend, ging zu Friedensdemos, protestierte die erst schleichende, dann immer offensichtlichere Remilitarisierung und Wiederbewaffnung Westdeutschlands. Er arbeitete im Verband der Kriegsdienstverweigerer und gehörte zu den Organisatoren der ersten Ostermärsche. Überall, wo Linke in der alten Bundesrepublik aktiv wurden, wo sie organisatorischen Halt brauchten, waren Klaus Vack und seine Frau Hanne nicht weit. Sie drängten sich nicht n...