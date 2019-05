Bautzen. Die Bloggerin Annalena Schmidt zieht in den Bautzener Stadtrat ein. Sie wurde als Parteilose mit Grünenticket gewählt. »Nun bleibe ich wider Erwarten mindestens noch fünf Jahre hier«, sagte sie der dpa. Sie sprach von einer Chance und Herausforderung. »Es ist natürlich ein positives und schönes Zeichen, eine Belohnung meiner Arbeit für Demokratie und Weltoffenheit.« Die Historikerin kommentiert seit gut zwei Jahren das gesellschaftliche Leben in Bautzen und Sachsen auf Twitter und ihrem Blog kritisch und warnt vor den Gefahren der rechten Szene. Im vergangenen Jahr wurde sie dafür von der Bundesregierung ausgezeichnet. dpa/nd

