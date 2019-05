Mülheim. Der Lebensmittelhändler Aldi eröffnet in China nach eigenen Angaben in wenigen Tagen seine ersten Filialen. Aldi Süd starte in der kommenden Woche in China zwei Pilotfilialen, sagte ein Sprecher des Mülheimer Unternehmens am Mittwochabend. Details nannte er zunächst nicht. Zuvor hatte die »Lebensmittel Zeitung« über eine erste an den Start gehende Filiale in der Metropole Shanghai berichtet. Aldi gehe in China den nächsten Schritt, nachdem der Discounter im Jahr 2017 zunächst mit einem Onlineshop das Geschäft im Reich der Mitte aufgenommen habe, berichtete das Branchenblatt. Aldi Süd habe in Shanghai schon eine erste Ladenfläche belegt. Der Händler setzte stark auf von den Chinesen sehr geschätzte Importware aus Europa. dpa/nd