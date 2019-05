Kamaran Pesawand unterhält sich mit Sozialsenatorin Elke Breitenbach.

Kamaran Pesawand misst mit dem Zollstock eine Metallleiste aus und werkelt dann weiter an seiner Ecke einer Trockenwand. Was der 39-Jährige hier baut, wird nicht sehr lange stehen bleiben. Denn es entsteht nur zu Übungszwecken in einer Halle des Lehrbauhofs der Fachgemeinschaft Bau in Berlin-Marienfelde.

Pesawand ist Kurde und stammt aus dem Iran. In seiner Heimat hat er Bäcker gelernt. Vor vier Jahren ist Pesawand als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Nun versucht er hier einen Neuanfang, lernt dazu den Beruf eines Trockenbauers. Ganz einfach ist das nicht. Schließlich ist er nicht mehr der Jüngste. Seine große Tochter ist schon 15 Jahre alt. Der Lehrling neben ihm, Kenan Sharo - ein Syrer und ebenfalls Flüchtling - ist 18 Jahre alt und könnte sein Sohn sein. Über diese Vorstellung lachen beide. Pesawand hat auch einen Sohn. Der ist zehn Jahre alt, »und das kleine Mädchen ist zwei«, sagt er. Die Familie ist ein Grund mehr, si...