Zum Glück muss gerade kein Bauarbeiter fürchten, arbeitslos zu werden. Fremdenhass stört jetzt die Geschäfte. Die Baufirmen brauchen Leute und nehmen gern auch Ausländer, die nicht in der Gewerkschaft sind und ihre Rechte nicht kennen. Gegen den Kapitalismus hilft Solidarität. Aber woher soll der Bauarbeiter das wissen? Der Rechtsrock gaukelt ihm zur Ablenkung die Volksgemeinschaft vor.

Wenn der ostdeutsche Bauarbeiter nicht selbst schon Rechtsrock gehört hat und mit Neonazis marschiert ist, dann kennt er einen Kumpel, der ihm begeistert davon erzählt hat. Wenn es im Winter kalt wird auf dem Baugerüst, wird belustigt die ganz und gar nicht witzige Parole ausgegeben: »Der Führer hat Härte befohlen.« Das ist natürlich ein Klischee. Nicht alle Gewerke sind betroffen. Zimmerleute sind eher links, dafür Maurer weit rechts. Diejenigen, die anders sind, können ein Lied davon singen, wie beim Frühstück in der Baubude schwadroniert wird.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Felix Jaitner über die mögliche Verlängerung des Bundeswehreinsatzes gegen den Islamischen Staat in Irak und Syrien

Lotte Laloire über die sexistische Mehrwertsteuer auf Tampons und Co.

Yücel Özdemir fragt sich, was es bedeutet, dass die Totalisolation Abdullah Öcalans aufgehoben wurde

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!