Am Bürgerbüro von Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) ist eine Scheibe beschädigt worden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Eine Zeugin hatte in der Nacht zu Donnerstag die Beamten alarmiert. Der Zustand der Scheibe des Büros in der Döhnhoffstraße in Karlshorst deute auf einen Steinwurf durch einen unbekannten Täter hin, hieß es. Im Juli 2018 war schon einmal ein Anschlag auf das Büro verübt worden. dpa/nd