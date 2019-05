Eine Frau jüdischen Glaubens hat in Berlin-Tiergarten einen Brief mit einer ascheähnlichen Substanz erhalten. Es werde wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die 61-Jährige betrachte den an sie adressierten Brief aufgrund ihres Glaubens als Bedrohung. dpa/nd