Stephan Märki spricht mit Kulturministerin Münch. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Nachdem das Staatstheater Cottbus lange Zeit selbst ein wüstes Schauspiel zwischen Komödie und Tragödie geboten hat, soll es nun wieder ruhiger werden. Am Mittwoch stellte Kulturministerin Martina Münch (SPD) mit dem Schweizer Stephan Märki den neuen Intendanten und Operndirektor vor. Er tritt sein Amt offiziell zum Beginn der Spielzeit in einem Jahr an, bereitet aber als designierter Chef diese neue Spielzeit schon ab 1. Juni 2019 vor.

Für Märki ist es eine Rückkehr nach Brandenburg. Denn vor seiner Tätigkeit in Bern und Weimar war er zwischen 1993 und 2000 Intendant des Potsdamer Hans-Otto-Theaters. Damals war er im Streit geschieden, denn das einstige Mehrspartentheater in Potsdam sollte sein Musiktheater, sein Orchester verlieren und »das habe ich nicht mitgemacht«, sagt er rückblickend. Märki bezeichnete sich als »leidenschaftlichen Vertreter des Mehrspartentheaters.« Ein solches wird er mit Cottbus als dem einzigen Vierspartenthea...