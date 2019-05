Die japanisch-amerikanische Künstlerin Yoko Ono hat ihre Ausstellung »Yoko Ono - Peace is Power« im Museum der bildenden Künste in Leipzig besichtigt. »Sie war zutiefst berührt von ihrer Ausstellung«, sagte Museumsdirektor Alfred Weidinger nach dem Überraschungsbesuch der 86-Jährigen am Mittwoch. Derzeit sind in Leipzig etwa 70 Arbeiten und Werkreihen der Konzeptkünstlerin auf etwa 3700 Quadratmetern zu sehen.

Es sei ihr tiefster Wunsch gewesen, die Ausstellu...