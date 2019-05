Ganz und gar nicht perfekt war der Rahmen für das Stadtderby. 4000 Kilometer von London entfernt, wurde das Endspiel in Baku um 23.00 Uhr Ortszeit angepfiffen. Schon die Vergabe des Finals in die Hauptstadt des autoritär regierten Aserbaidschans wurde kritisiert. Dass der Veranstalter den Klubs jeweils nur 6000 Tickets zubilligte, machte es nicht besser. So war das Nationalstadion an vielen Stellen sichtbar leer - und die Stimmung zu keiner Zeit finalwürdig. nd Foto: dpa/Steven Paston

Baku. Eden Hazard (3.v.l.) setzte mit dem Treffer zum 4:1 den Schlusspunkt für den FC Chelsea in der Europa League. So machtlos wie Torwart Petr Cech und die beiden Verteidiger Sokratis Papastathopoulos (l.) und Laurent Koscielny war Arsenal im gesamten Spiel. Für Chelsea war es nach 2013 der zweite Triumph in der Europa League. Er gelang so beeindruckend, wie der Finalsieg: ohne Niederlage in 15 Spielen. Bester Torjäger in diesem Wettbewerb wu...