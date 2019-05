Die Erde ist zu heiß: Lia (links) und Leila wollen, dass die Politiker sich für mehr Klimaschutz einsetzen. Foto: RubyImages/Florian Boillot

Auf dem Bahnsteig der S-Bahn guckt sich Lia kurz um. Wo geht es zum Brandenburger Tor? »Wir gehen da lang, wo alle langgehen«, sagt sie und deutet auf die Menschenmenge, die sich zu einem der Ausgänge schiebt. »So voll war es nicht mal, als Greta hier war«, sagt die 13-Jährige. Musik tönt über den Bahnsteig. Lia und ihre Freundin Leila tragen T-Shirt und Turnschuhe, sie tanzen auf der Stelle, wirken gut gelaunt und erwartungsvoll. »Letztes Mal habe ich so geschrien, dass mir schlecht war«, sagt Lia und lacht.

Die jungen Leute, die sich die S-Bahn-Treppe hochschieben, kämpfen fürs Klima - nach dem Vorbild der 16-jährigen Schwedin Greta Thunberg, die seit Monaten freitags für die Zukunft des Planeten streikt. An diesem letzten Freitag vor der Europawahl hat die Fridays-for-Future-Bewegung zum Klimastreik aufgerufen. In Deutschland haben an diesem Tag in mehr als 280 Städten und Orten mehr als 320 000 Menschen demonstriert, wird es s...