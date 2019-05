Spaniens Sozialistische Partei PSOE unter ihrem Vorsitzenden Pedro Sánchez hat bei der EU-Wahl 33 Prozent der Stimmen erhalten. Foto: AFP/Pierre-Philippe Marcou

Nach den Wahlen zum EU-Parlament liegt es nahe, übergreifende Trends zu diskutieren wie den anhaltenden Niedergang der Sozialdemokratie. Zu den schönen Seiten Europas gehört aber die Vielfalt der Länder und Regionen. Und dies ist auch an den Ergebnissen der Wahlen besonders interessant.

Sehen wir uns deshalb einmal die Sozialdemokratie an. Da gibt es nicht nur Depri-Stories. Den Überraschungssieg der PvdA in den Niederlanden mag man noch einer Art »Schulz-Effekt« zuschreiben. Doch ist es schon bemerkenswert, wie Frans Timmermans in einem Land, in dem es überdurchschnittlich starke Vorbehalte gegenüber der EU gibt, mit seinem Wahlkampf für eine bessere, sozialere EU inklusive Rot-Rot-Grün-Koalitionen (also ohne »Große« Koalition) das Rennen machen konnte.

In Italien ist der zaghafte Wiederaufschwung der Sozialdemokratie (von 19 Prozent in den Parlamentswahlen 2018 auf knapp 23 Prozent bei der EU-Wahl) sogar der einzige Lichtbl...