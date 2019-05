Kinder lesen ja heute nicht mehr, zumindest nichts, was mehr als zwei Halbsätze hat, also auch nicht die schlecht gealterten Werke des Radebeuler Schriftstellers Karl May. Das macht aber nichts. Sie können sich ja stattdessen die bonbonbunten Abenteuerfilme ansehen, die in den 60ern in Jugoslawien gedreht wurden: »Winnetou I« zum Beispiel. Da kommt auch kein Sex drin vor. Freigegeben für Zuschauerinnen und Zuschauer ab sechs Jahren. Kinder müssen dafür nur ihren Schlafrhythmus umstellen. Oder Opas und Omas VHS-Rekorder programmieren. Foto: WDR/Degeto

2.6., WDR, 2.25 Uhr